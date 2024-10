Plus Niedererbach

Nur kurze Freude über Öffnung: Bahnübergang in Niedererbach muss erneut gesperrt werden

Von Andreas Egenolf

i Nur wenige Tage herrschte am Bahnübergang in Niedererbach freie Fahrt. Da die Arbeiten teils ungenügend ausgeführt wurden, kommt es nun erneut zu einer mehrtägigen Vollsperrung am Rande der Westerwaldgemeinde. Foto: Andreas Egenolf

Erleichterung herrscht in Niedererbach: Seit Mittwoch, 16. Oktober, besteht wieder freie Fahrt am Bahnübergang der Westerwaldgemeinde in Richtung Görgeshausen – zumindest vorerst. Die Arbeiten wurden nämlich teilweise nicht zufriedenstellend ausgeführt. Wasser stand in den vergangenen Tagen bei Regen neben der Ablaufrinne, Löcher traten im Asphalt zutage und wurden teils nur per Hand geflickt.