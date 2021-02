Ohne Karneval wäre das Leben des Ransbach-Baumbacher Narren Uli Schlemmer nur halb so schön: In der fünften Jahreszeit ist der Vizepräsident der Karnevalsfreunde Blau-Gold ganz in seinem Element. Dabei steht ihm seine Frau Rose Wünsch-Schelb als Präsidentin selbstverständlich zur Seite. Doch in diesem Jahr können die Schlemmers nicht wie gewohnt Fastnacht feiern. Wie sie dennoch die fünfte Jahreszeit begehen, verrät Uli Schlemmer im Jeckdown-Interview.