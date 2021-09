Nun kann es losgehen: 1 Million Euro EU-Geld für „Wäller Markt“

Auf Schloss Montabaur hat die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt einen Zuwendungsbescheid in Höhe von knapp 1 Million Euro an EU-Mitteln für das Leader-Kooperationsvorhaben „Digitaler Marktplatz Westerwald – Wäller Markt“ an die eingetragene Genossenschaft Wäller Markt übergeben. Damit und mit mehr als 150.000 Euro von den 240 bisher Mitgliedern aufgebrachten Genossenschaftsanteilen steht nach fünf Jahren dem Start des Vorhabens, das ein regionaler Pendant zu Amazon & Co. werden will, nichts mehr im Wege.