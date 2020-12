Montabaur

Samstagabend als Paar ins Kino. Oder am Sonntagnachmittag mit der Familie. Was in Zeiten der Corona-Krise wochenlang untersagt war, wird bald in Montabaur wieder möglich: Das Kulturbüro der Stadt bereitet zusammen mit den Partnern Kino Capitol und der Agentur Spack-Event ein Autokino vor.