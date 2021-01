Westerwaldkreis

Notbetreuung betroffen: Corona in Horbacher Schule – Inzidenzwert gestiegen

Nach einem positiven Corona-Fall in der Notbetreuung der Grundschule Buchfinkenland in Horbach befinden sich bis Anfang Februar zwölf Menschen in Quarantäne, teilt das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises mit. Die Testung findet Ende Januar statt.