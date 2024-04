Plus Stockum-Püschen

Not im Tierchenpark Stockum-Püschen: Gnadenhof braucht dringend Hilfe

Von Saskia Schöneberg

i Etwa 30 Kaninchen leben derzeit auf dem Gnadenhof Tierchenpark in Stockum-Püschen. Für die Versorgung der Tiere brauchen die Betreiber Unterstützung. Foto: Ronald Prochnow

Corinna Zimmermann hat es sich zur Aufgabe gemacht, kranken, alten und körperlich beeinträchtigten Tieren in ihrem Tierchenpark in Stockum-Püschen ein Zuhause zu geben. Doch nun ist ihr Mann Ronald Prochnow, der sie bei ihrem Vorhaben tatkräftig unterstützt hat, selbst krank geworden und kann seine Unterstützung nicht mehr beisteuern. „Es fehlt an Geld und Manpower“, sagt die Hofbesitzerin.