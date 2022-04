Nostalgische Gefühle kamen am Ostersonntag bei Bahnfreunden im oberen Westerwald auf. Ein Dampfzug fuhr bei traumhaftem Wetter aus dem hessischen Treysa über Marburg, Gießen, Wetzlar und Limburg in Richtung Rheinland-Pfalz, ehe er den Bahnhof in Westerburg erreichte.