Westerwaldkreis

Noch keine Afrikanische Schweinepest im Kreis: ASP ist für Menschen ungefährlich

i Wildschwein im Wildpark Neuhaus (Symbolbild). (zu dpa: «Schweinepest in Hessen sorgt für weitere Sperrzone») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Das aktuelle Ausbruchsgeschehen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Südhessen – ausgehend vom Kreis Groß-Gerau – und in Rheinland-Pfalz (mit zurzeit 25 ASP-Nachweisen bei Wildschweinen in den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms) ist derzeit medial präsent. Der Westerwaldkreis und die ihn umgebenden Kreise sind bisher aber nicht betroffen. Das teilt die Kreisverwaltung mit.