Im vergangenen Jahr hatte die VG-Verwaltung in Rennerod das Beratungsunternehmen Ideenwelt Gesundheitsmarkt, kurz IWG genannt, mit der Erarbeitung einer Analyse zur medizinischen Infrastruktur in der Verbandsgemeinde Rennerod beauftragt. Das Ergebnis liegt jetzt vor: Die langfristige Sicherung und Optimierung des medizinischen Versorgungsspektrums in der Verbandsgemeinde erfordern neue Strukturen.