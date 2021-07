Der Inzidenzwert stieg am Montagnachmittag laut Landesuntersuchungsamt allerdings leicht an und liegt nun bei 2,0 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Sonntagnachmittag lag der Wert bei 1,0. Der Kreis rangiert damit aber weiter deutlich unter dem Landesdurchschnitt (derzeit 7,0).