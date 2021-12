Seit dem Bau des Rasenplatzes im Eisbachtalstadion in Nentershausen 1973/74 wurde dort so manche Fußballschlacht geschlagen. Doch in fast fünf Jahrzehnten wurde der Naturrasen nie komplett ausgetauscht, sodass er zuletzt in keinem guten Zustand war. Das hat nun ein vorläufiges Ende, denn in der ersten Jahreshälfte 2022 soll auf dem Rasenplatz in der Westerwaldgemeinde wieder der Ball rollen.