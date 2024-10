Plus Neuhäusel

Neuhäusel könnte nun Ortschef(in) bekommen: Gemeinderat hat die Wahl

i Neuhäusel bedarf für verschiedene wichtige Projekte einer funktionierenden Ortsspitze – am Mittwochabend könnte sie gewählt werden. Foto: Petra Lübbert

Fast fünf Monate sind seit der Kommunalwahl vergangen – nun soll mit Neuhäusel das letzte Dorf in der Verbandsgemeinde Montabaur einen Ortsbürgermeister oder eine Ortsbürgermeisterin bekommen. Am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr beginnt in der Augsthalle die Gemeinderatssitzung, in der sich dem Gremium (mindestens) zwei Kandidaten zur Wahl stellen werden.