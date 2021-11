Die Stadt Montabaur will das Anlegen neuer Schottergärten auf Privatgrundstücken verbieten. Über eine entsprechende Gestaltungssatzung stimmt der Stadtrat voraussichtlich am kommenden Donnerstag, 18. November, ab. Da sich eine Mehrheit in den zuständigen Ausschüssen bereits für das Regelwerk ausgesprochen hat, ist die Zustimmung des Stadtrats wahrscheinlich.