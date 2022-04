„Food for Future“ heißt der Titel eines neuen Festivals, das die in Müschenbach lebende Schauspielerin und Talkerin Ute Maria Lerner zwischen Mai und Juli an verschiedenen Orten im Westerwald organisiert. Dabei geht es um gesunde Nahrung für Körper, Geist und Seele – und darum, was das mit einer l(i)ebenswerten Zukunft zu tun hat.