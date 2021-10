Große Ereignisse werfen ihre Schatten, oder besser in Sachen Kulturveranstaltungen in der guten Stube der Töpferstadt, ihre Werbeplakate voraus. Will heißen, der Kulturkreis Ransbach-Baumbach hat für die anlaufende Saison 2021/22 ein vielfältiges Programm aufgelegt, das nach einer endlos scheinenden Corona-Durststrecke der kulturellen Abstinenz ein Ende bereitet.