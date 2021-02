Ab dem 1. Juli 2021 haben Familien in Rheinland-Pfalz einen Rechtsanspruch auf mindestens sieben Stunden durchgängige Betreuung mit Mittagessen für ihre Kita-Kinder. Was zunächst nach einer Verbesserung des Angebots klingt, kann in der Praxis allerdings auch Nachteile haben – das wurde unlängst bei einer Diskussion in einer Sitzung des Montabaurer Stadtrats deutlich.