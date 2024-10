Neues Fahrzeug, neues Gerätehaus: Niederelbert hat gleich doppelten Grund zur Freude

Erfahrene und junge Feuerwehrleute Niederelberts bilden ein Begrüßungsspalier, als das nagelneue Mittlere Löschfahrzeug (MFL) am neuen Gerätehaus an der Horresser Straße vorfährt. Am Pult „begrüßt“ Wehrführer Simon Brömel das Einsatzfahrzeug. Fotos: Hans-Peter Metternich Foto: Hans-Peter Metternich