Neues Corona-Testzentrum in Nauort: Johanniter testen jetzt Lehrer und Erzieher

Wenn am Montag die Grundschulen in Rheinland-Pfalz nach dem zweiten, zehn Wochen andauernden Lockdown wieder mit dem Wechselunterricht beginnen dürfen, gewinnt eine neue Einrichtung der Johanniter-Unfall-Hilfe im Westerwaldkreis weiter an Bedeutung: Der Johanniter-Regionalverband Mittelrhein hat jetzt im ehemaligen Wasserturm in Nauort ein Corona-Testzentrum eröffnet, in dem Lehrkräfte sowie Mitarbeiter in Schulen, Kindertagesstätten sowie pädagogisches Fachpersonal wochentags wie auch am Wochenende auf das Coronavirus getestet werden können.