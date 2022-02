Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Montabaur hat bereits im vergangenen Herbst einen Klimaschutzmanager eingestellt und verankert so das Thema Klimaschutz innerhalb der Verwaltungsstrukturen. In einer Online-Sitzung des Verbandsgemeinderates am Dienstagabend stellte der Klimaschutzmanager Max Weber sich und das weitere Vorgehen vor.