Spannende Monate der Einarbeitung als neuer Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wallmerod hat Matthias Kremer seit seiner Ernennung in dieses Ehrenamt erlebt, die am 13. August 2021 erfolgte. „Wir sind angekommen, haben unser Fahrwasser gefunden“, sagt der 37-Jährige, der ganz bewusst auf das „Wir“ setzt. „Ich allein würde das ja nicht schaffen. Wir arbeiten als Team, nicht nur in der Wehrleitung“, fügt er an.