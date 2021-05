Neuer Spielplatz an der Renneroder Westerwaldhalle begeistert

Die Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion sind mit der umfangreichen Erneuerung des Spielplatzes an der Westerwaldhalle in Rennerod, die auf ihre Initiative hin erfolgte, sehr zufrieden. Auf dem Areal hatte sich in den zurückliegenden Monaten viel getan: Neu beschaffte Spielgeräte wurden aufgestellt, die vorhandenen Spielgeräte neu platziert, der Fallschutz an den Spielanlagen verbessert und die Grünflächen mit Rollrasen ausgelegt. Dass der Spielplatz nun zur Sicherheit der dort spielenden Kinder und Kleinkinder zudem komplett eingezäunt ist, war der CDU Rennerod auch ein besonderes Anliegen.