Neuer Pumptrack für Ransbach-Baumbach: Jugendliche können bald ihre Runden drehen

i Vertreter der Stadt Ransbach-Baumbach, der Else-Schütz-Stiftung und der Jugendpflege bestaunten den beachtlichen Baufortschritt. Die neue Pumptrack-Anlage wird nächste Woche schon eröffnet werden können. Foto: Camilla Härtewig

Gerade einmal eineinhalb Wochen hat die ausführende Firma gebraucht: Der neue Pumptrack in Ransbach-Baumbach am Erlenhofsee ist so gut wie fertig. Anfang kommender Woche können die Jugendlichen schon ihre ersten Runden auf dem Asphaltparcours drehen. Das sagte Stadtbürgermeister Michael Merz beim Pressetermin an der Anlage zu.