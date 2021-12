Einen besonderen Festtag hat die Evangelische Kirchengemeinde Hachenburg am zweiten Advent erlebt: Der neue Pfarrer Yannik Steffens (vordere Reihe, Mitte) wurde in der Schlosskirche ordiniert. „Im Namen Gottes werden Sie als Pfarrer unterwegs sein, und Gott selbst will sie dafür stärken und leiten“, sagte Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer.