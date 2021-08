Das Projekt Kunstrasenplatz in Hachenburg nimmt konkretere Formen an: Damit könnte in den nächsten Jahren ein lang gehegter Wunsch der Fußballer der SG Müschenbach/Hachenburg in Erfüllung gehen. „Wir haben eine Lösung gefunden“, freute sich Philipp Klöckner vom SG-Vorstand bei einer Präsentation während der Sitzung des Stadtrates am Montagabend.