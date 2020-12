Montabaur

Einige Monate lang war es ruhig geworden um die geplante Neugestaltung des Montabaurer Konrad-Adenauer-Platzes, nun kommt wieder Bewegung in das Projekt: Am Donnerstagabend hat das Westerburger Architekturbüro Schäfer den geänderten Entwurf für den Umbau des Hisgen-Hauses sowie die neue Immobilie am bisherigen Standort der Sparkasse Westerwald-Sieg vorgestellt.