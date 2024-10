Neuer Bürgermeister für die VG Bad Marienberg gesucht: CDU schickt Marvin Kraus ins Rennen

Am 31. Dezember 2025 endet die Amtszeit von Andreas Heidrich als Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg. Um das Datum zur Wahl seines Nachfolgers geht es unter anderem in der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates am Mittwoch, 9. Oktober, um 18 Uhr im Jürgen-Schmidt-Saal (VG-Verwaltung, Kirburger Straße).

Ein Kandidat hat jetzt bereits seinen Hut in den Ring geworfen: Marvin Kraus. Er wird von der CDU ins Rennen um den Chefsessel in der Verwaltung geschickt.

Parteivorstand und Fraktion der Christdemokraten in der VG Bad Marienberg nominierten den 30-jährigen Nistertaler einstimmig, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Kraus ist derzeit Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde. Die Kommunalaufsicht des Westerwaldkreises hat vorgeschlagen, die Urwahl zum VG-Bürgermeister nächstes Jahr am 4. Mai und somit parallel zur Wahl des Landrates stattfinden zu lassen.

Partei und Fraktion sind vom Kandidaten überzeugt

„Der Job des Verbandsbürgermeisters ist für mich kein Plan B – er ist mein Traumjob. Mit den Menschen in den Dörfern und der Stadt gemeinsam unsere Heimat zu gestalten, ist das Größte überhaupt“, sagt Kraus. Bei seiner Bewerbungsrede habe man ihm vor allem die Leidenschaft und den Schwung angemerkt, so heißt es weiter in der CDU-Presseinfo, die er auch in den Wahlkampf und in das Amt mit einbringen wolle. „Unsere Verbandsgemeinde ist sehr gut aufgestellt. Trotzdem gibt es Herausforderungen, und um die zu lösen, braucht es Schwung, Leidenschaft, viel Herzblut und vor allem Mut“, so der Christdemokrat während seiner Vorstellung.

Von der Personalie überzeugt sind vor allem die CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Susanne Massow und CDU-Fraktionschef Kai Müller: „Marvin Kraus ist hier aufgewachsen, er ist in vielen Vereinen engagiert und bringt die Kompetenz und das Netzwerk mit, das es für ein solches Amt braucht. Trotz seines jungen Alters hat er ein hohes Maß an politischer Erfahrung, und vor allem ist er ein ganz normaler Bub vom Dorf“, werden die beiden zitiert. Auch die Ortsbürgermeister Jochen Becker (Hof), Roland Reis (Hahn) und Iris Wagner (Unnau) fanden deutliche Worte der Unterstützung: „Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem starken Miteinander zwischen Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde. Eben hierfür steht Marvin Kraus“, so ihre Position.

Seit diesem Jahr Erster Beigeordneter

Nach seinem Fachabitur lernte Marvin Kraus zunächst im elterlichen Betrieb das Handwerk des Glas- und Gebäudereinigers, im Anschluss daran studierte er in Marburg Politik- und Wirtschaftswissenschaften. Nach dem Studium arbeitete er einige Jahre bei der Kreisverwaltung im persönlichen Referat des Landrats und als Projektmanager bei der Wirtschaftsförderung. Derzeit ist der Nistertaler als wissenschaftlicher Referent im rheinland-pfälzischen Landtag beschäftigt. Dem Verbandsgemeinderat gehört Marvin Kraus seit 2014 an, und seit 2019 ist er ehrenamtlicher Beigeordneter. In diesem Jahr wurde er zum Ersten Beigeordneten gewählt. Von 2018 bis zur Kommunalwahl 2024 bekleidete er dieses Amt auch in seinem Heimatdorf Nistertal. red

Weitere Informationen zu Marvin Kraus und seiner Kandidatur gibt es auf der Homepage: www.marvinkraus.de