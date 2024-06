Plus Höhr-Grenzhausen Neue Wählergemeinschaft holt in Höhr-Grenzhausen einen Sitz: Wenig Änderungen in der Zusammensetzung Von Birgit Pieler i An einen spannenden Wahlkampf erinnern noch Plakate. Foto: Birgit Piehler Die kurzfristig zur Kommunalwahl angetretene Wählergruppe Pucher-Palmer überraschte mit einem Wahlerfolg von 3,6 Prozent der Wählerstimmen und erlangt mit ihrer Agenda für die heimische Umwelt und ihrem Engagement gegen das geplante Wasserversorgungskonzept einen Platz im Höhr-Grenzhäuser Verbandsgemeinderat. Lesezeit: 2 Minuten

Die Aktivisten der Bürgerinitiative „Wir für Höhr-Grenzhausen“ hatten sich aus ihrem Protest für die Vorhaben der Verbandsgemeinde in Sachen alternativer Energien und Wasserversorgung aufgestellt, woraus schließlich die Wählergruppe hervorgegangen ist. Kaum Änderung in der sonstigen Zusammensetzung des Rates 28 Sitze waren für den Rat der Verbandsgemeinde (VG) Höhr-Grenzhausen in der neuen Legislaturperiode ...