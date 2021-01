VG Selters

Funkuhren haben Bürger der Ortschaften Ellenhausen, Freirachdorf und Steinen mittlerweile nicht nur auf dem Nachttisch, sondern auch im Hausanschlussraum: Die Selterser Verbandsgemeindewerke haben im vergangenen Jahr in diesen drei Gemeinden sowie in Marienhausen (VG Dierdorf) mit dem Austausch der mechanischen Wasseruhren gegen per Funk fernauslesbare Wasserzähler begonnen. In diesem Jahr sollen 2500 weitere Wasserzähler in den Ortschaften Herschbach, Hartenfels, Nordhofen und Schenkelberg ausgetauscht werden – wenn die Corona-Beschränkungen es zulassen, betont Werkleiter Achim Linder.