Fünf Westerwälder Dörfer haben jetzt neue Ortsbürgermeister. Denn parallel zur Landtagswahl und der Wahl der Verbandsgemeindebürgermeister in Hachenburg und Wirges sind in den Ortsgemeinden Sessenbach, Dernbach, Deesen, Niederelbert, Oberelbert, Görgeshausen und Neuhäusel am Sonntag neue Ortschefs gewählt worden.