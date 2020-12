Wirges

Anfang März vermeldete die Westerwälder Zeitung: „Seit einigen Tagen rollen die Bagger in der Neuen Mitte von Wirges. Dort entsteht ein Fachhandelszentrum, das Ende 2020 fertig sein soll.“ So wie sich das Projekt in den vergangenen Monaten entwickelt hat, scheint der geplante Fertigstellungstermin Realität zu werden. Das Eröffnungsdatum wurde nun noch einmal konkretisiert.