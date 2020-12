Bad Marienberg

Ab sofort ist Bad Marienberg königliche Residenzstadt: Denn hier ist die Heimat der neuen rheinland-pfälzischen Jagdkönigin. Am Dienstag wurde Joeline Remy-Weber offiziell in ihr Amt eingeführt. Im Bewerbungsverfahren im Februar konnte sie sich gegen neun weitere Bewerberinnen durchsetzen. Die Fachjury wählte die 24-jährige Westerwälderin einstimmig zur Nachfolgerin von Dhana Hilgert aus Mandel (Kreis Bad Kreuznach). Zwei Jahre lang wird Remy-Weber nun den Landesjagdverband als Botschafterin vertreten. Und da Bayern vor einiger Zeit aus dem Bundesjagdverband ausgeschieden ist und außer Rheinland-Pfalz kein weiteres Bundesland eine solche Regentin wählt, ist Joeline fast auch so etwas wie die Bundesjagdkönigin, erläutert Günther Klein, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Landesjagdverband.