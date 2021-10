Neue Geschwindigkeitsmessanlage bei Montabaur: Das steckt hinter neuem Blitzer an der A3

Still, heimlich und leise war er auf einmal in der vergangenen Woche da, der neue Blitzer an der A3-Abfahrt bei Montabaur. Schnell gab es vor allen Dingen in den Sozialen Netzwerken Spekulationen, dass nunmehr in Fahrtrichtung Köln dauerhaft geblitzt wird und es sich um einen stationären, festinstallierten Blitzer handelt. Doch weit gefehlt: Die neue Geschwindigkeitsmessanlage, die vor allen Dingen wegen ihrer länglichen Kastenform ins Auge fällt, ist vielmehr ein landesweites Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz, das nicht festinstalliert ist.