Neue Fachstelle für Gesundheits- und Seniorenberatung in der „Neuen Mitte“: Wirges will mehr als eine Gemeindeschwester plus

Wie es bereits in den Verbandsgemeinden Montabaur oder Höhr-Grenzhausen gängige Praxis ist, so wird es ab Herbst auch in der Verbandsgemeinde Wirges eine Gemeindeschwester plus geben. Anders als die Vorbilder will die Kommune unter Bürgermeister Michael Ortseifen aber ein Angebot schaffen, das inhaltlich wie auch mit Blick auf die Zielgruppe deutlich über das Konzept einer Gemeindeschwester hinausgeht. Der Verbandsgemeinderat von Wirges hat vor Beginn der Sommerpause einstimmig beschlossen, eine neue „Fachstelle für Gesundheits- und Seniorenberatung“ im Wirgeser Rathaus zu schaffen, die mit zwei Halbtagsstellen ausgestattet ist. Die künftigen Gesundheits- und Seniorenberater der VG sollen am 1.Oktober sowie am 1. Januar 2022 ihre Arbeit aufnehmen. Die Stellenausschreibungen laufen aktuell.