Die mehrmonatige Vakanz an der Gemeindespitze von Mündersbach endet am Montag, 31. Januar: Dann wird Wiebke Szczesny-Bersch offiziell in ihr neues Amt als Ortsbürgermeisterin eingeführt. Welche Aufgaben und Ideen sie als Ortschefin mitbringt, hat sie unserer Zeitung in einem Gespräch verraten.