Neu für den Westerwald im Bundestag: Für Tanja Machalet hat die Arbeit in Berlin begonnen

Mit der Konstituierung des neuen Bundestags hat auch für die Westerwälder Wahlkreissiegerin Dr. Tanja Machalet die Arbeit in Berlin begonnen. Die 47-jährige SPD-Politikerin aus Meudt-Dahlen war zuvor zehn Jahre Abgeordnete des Mainzer Landtags. Sie verfügt also bereits über Erfahrung in der parlamentarischen Arbeit. Ihre erste Sitzung im Reichstag war gleichwohl ein besonderes Erlebnis, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Schon die Dimensionen seien nicht vergleichbar: Während der Landtag aus rund 100 Abgeordneten besteht, sind es im Bundestag mehr als 700 Parlamentarier. Und auch die politische Bedeutung des Bundestags sei natürlich noch einmal eine andere, ergänzt sie.