Plus Langenhahn/Rothenbach

Nerven liegen blank in Langenhahn: B 255-Sanierung sorgt für Verkehrschaos

i Der Langenhahner Ortsteil Hintermühlen ist jetzt stark belastet, ab Donnerstag könnte sich das aufgrund weiterer Sperrungen ändern. Foto: Röder-Moldenhauer

Die B255 zwischen Langenhahn und dem Ortsteil Hintermühlen ist derzeit wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez nun mitteilt, kommen die Arbeiten sehr gut voran, sodass am Donnerstag, 22. August, in den nächsten Bauabschnitt gewechselt werden kann. Was das bedeutet.