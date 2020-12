Nentershausen

Den Senioren ein Leben in der Heimat bis ins hohe Alter hinein ermöglichen – das will die Ortsgemeinde Nentershausen erreichen. Dafür soll auf einem gemeindeeigenen Grundstück an der Heilberscheider Straße eine entsprechende zentrumsnahe Einrichtung entstehen. Und das Interesse ist groß: Gleich mehrere Bewerber wollen in der Westerwaldgemeinde ihre (Wohn-)Vorstellungen verwirklichen.