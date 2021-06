Wasser wird auch bei uns immer mehr kostbares Gut, und es wird in Zukunft deutlich reglementiert werden. In den letzten Sommern gab es bereits Wasserverbotsentnahmen für das Wässern der Gärten. „Diesen Prozess sollten wir so lange wie möglich durch sinnhaften Wasserverbrauch verzögern“, sagt Naturschutzreferent Philipp Schiefenhövel.