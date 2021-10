Nachdem das Landesumweltministerium angekündigt hat, prüfen zu lassen, ob das Waldgebiet am Nauberg als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden kann, appelliert der Verein Naturschutzinitiative (NI) nun in einem offenen Brief an die Basalt AG in Linz, ihre Pläne für den Basaltabbau im Grenzbereich der Verbandsgemeinden Hachenburg, Bad Marienberg und Betzdorf-Gebhardshain (Kreis Altenkirchen) aufzugeben.