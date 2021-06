Naturschützer gehen vor Gericht: Bebauungsplan für b-05 soll juristisch überprüft werden

Dem Kunst- und Kulturzentrum b-05 im Montabaurer Stadtwald bei Horressen könnte juristischer Ärger drohen: Die Naturschutzinitiative (NI) um den Vorsitzenden Harry Neumann aus Quirnbach hat eine Überprüfung des Bebauungsplans für das Gelände beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz beantragt. Nach Auffassung der Naturschützer hat die Stadt Montabaur die erforderlichen Verträglichkeitsprüfungen in einem geschützten FFH-Gebiet nicht durchgeführt, zu denen sie im Rahmen des Verfahrens verpflichtet gewesen wäre, so die Naturschutzinitiative in einer Pressemitteilung.