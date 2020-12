Hachenburg

Wer sich sein Steak, den Sonntagsbraten mit Rahmsoße oder die Wurst vom Grill schmecken lässt, vergisst dabei möglicherweise schon mal, dass dieses Produkt aus einem ehemals lebendigen Tier besteht und dass die Herstellung dieses Lebensmittels viel Arbeit bedeutet. Um die Entwicklung von Fleisch als Kulturgegenstand, die Werkzeuge, mit denen es produziert wird, sowie seine Bewertung im landwirtschaftlichen und häuslichen Umfeld seit der Industrialisierung geht es in einer Ausstellung im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg, die derzeit vorbereitet und am 16. Mai 2021 eröffnet wird.