Künftig wird es in Heilberscheid jeden Donnerstag von 16.30 bis 18 Uhr in der Tannenstraße vor der Dorfschenke einen Wochenmarkt geben. Der Eröffnungsmarkt vergangene Woche hat die Bürgerinnen und Bürger wie ein Magnet angezogen: Eine große Zahl von Heilberscheidern wollte sehen, was der neue Markt alles zu bieten hat.