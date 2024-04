Plus Montabaur

Nahtoderfahrung statt Naherholung im Westerwald? Hirschhausen empfiehlt: Dagegen anlachen

i Beim zweiten Teil des Abends in der ausverkauften Montabaurer Stadthalle hatte Entertainer, Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen (vorn links) musikkabarettistische Unterstützung von Jazzpianist Christoph Reuter. Fotos: Katrin Maue-Klaeser Foto: Katrin Maue-Klaeser

„Was macht der in Montabaur?“ Sollte sich irgendwer in der ausverkauften Stadthalle tatsächlich diese Frage gestellt haben, hatte Eckart von Hirschhausen eine Antwort: „Alle Menschen, die sich berühren lassen“, so hatte das Team des Ateliers Kunst und Therapie die Zielgruppe der Veranstaltung beschrieben. Das fand der bekannte Arzt und Entertainer außergewöhnlich, dachte: „Die müssen ja ziemlich wild sein“ – und sagte zu, einen Abend lang das Haus Mons Tabor auf links zu drehen.