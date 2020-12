Nentershausen

Es war ein zäher Prozess hin zu einem neuen Rewe-Markt in Nentershausen (wir berichteten), doch schon bald können die Arbeiten in der rund 2020 Einwohner zählenden Westerwaldgemeinde für den Neubau starten. Schließlich ist nunmehr klar, wann der bisherige Nahkauf-Markt an gleicher Stelle schließen wird.