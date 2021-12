Nicht nur im Bundestag wird aktuell über die Besetzung von politischen Posten mit AfD-Politikern diskutiert, sondern auch in den kommunalen Gremien von Hachenburg. Die Debatte kreist dabei derzeit vor allem um die Person von Alexander Lehmann, der in dieser Woche auf Vorschlag der AfD als Nachrücker des verzogenen Justin Cedric Salka in verschiedene Ausschüsse von Stadt und Verbandsgemeinde gewählt werden sollte – und in beiden Räten eine deutliche Absage erfuhr.