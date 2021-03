Siegburg

Nächtlicher ICE-Ausflug: Bundespolizei stoppt 14-jährige Wällerinnen in Siegburg

So hatten sich zwei Westerwälder Mädchen ihren nächtlichen Ausflug mit einem ICE sicher nicht vorgestellt. Die beiden 14-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Montabaur unternahmen, wie erst jetzt bekannt wurde, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine nächtliche Tour mit der letzten ICE-Verbindung von Montabaur aus in Richtung Köln.