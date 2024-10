Plus Westerwald/Rhein-Lahn Nächster Kandidat für Bundestagswahl steht fest: Wäller Grüne schicken Osterspaier ins Rennen Von Markus Eschenauer i Yannik Maaß (5. von rechts) geht für die Grünen ins Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis 203. Bei einer gemeinsamen Versammlung von Parteimitgliedern aus dem Rhein-Lahn- und dem Westerwaldkreis wurde der 25-Jährige als Kandidat gewählt. Als besonderer Gast nahm an dem Treffen Heiko Knopf, stellvertretender Bundesvorsitzender, teil. Foto: Markus Eschenauer Nach Tanja Machalet (SPD) und Harald Orthey (CDU) steht nun ein dritter Name auf der Liste der Kandidaten für das Direktmandat des Bundestags im Wahlkreis 203 (Montabaur): Für Bündnis 90/Die Grünen geht Yannik Maaß ins Rennen. Lesezeit: 2 Minuten

Der 25-Jährige lebt zwar in Osterspai und damit außerhalb des Wahlkreises, wurde aber bei der Versammlung in der Gaststätte Grüner Drache in Dreisbach (Verbandsgemeinde Bad Marienberg) mit 20 Jastimmen bei zwei Enthaltungen und einer Neinstimme mit großer Mehrheit als Bewerber bestätigt. Jutta Niel, Grünen-Politikerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis, betonte im Vorfeld ...