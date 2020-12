Rennerod

Nächster Auftritt bei „The Voice of Germany“: Daumendrücken für Renneroder Nico Traut

Nachdem sich Nico Traut bei den Battles gegen Michelle Schulz mit seiner Interpretation von „Cry me a river“ von Justin Timberlake durchsetzen konnte, geht es jetzt für den 22-jährigen Renneroder in dem Talentewettbewerb „The Voice of Germany“ in den Sing-Offs weiter. Welches Lied der frisch verliebte Westerwälder dabei singen wird, und ob er seinen Coach Nico Santos so wie bei den Blind Auditions überzeugen kann, das wird am Donnerstagabend entschieden.