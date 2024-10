Plus Höchstenbach

Nachwuchs ist begehrt: Höchstenbacher Bläser werben um junge Generation

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Hoffnungsträger: Die nächste Bläsergeneration, die „PoCho-Kids“, stellte sich den Besuchern beim Konzert in der Höchstenbacher Mehrzweckhalle vor. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

„Und das sind unsere PoCho-Kids!“ Zaghaft, aber auch neugierig bahnen sich sieben Knirpse den Weg in Richtung Bühne, wo sie von Moderator Nils Euteneuer und dem Evangelischen Posaunenchor Höchstenbach erwartet werden. Vorne angekommen, winken die herausgeputzten Mädchen und Jungen verlegen in die applaudierende Menge und genießen, vor so vielen Menschen im Mittelpunkt zu stehen.