Nachwuchs beim Hachenburger Wolfsrudel: Drei Welpen tappen in Fotofalle

i Beim Hachenburger Rudel sind kürzlich zum zweiten Mal Wolfswelpen nachgewiesen worden. Symbol Foto: dpa/Torsten Beuster

Bei dem seit dem vergangenen Jahr im Westerwald südlich von Hachenburg ansässigen Wolfsrudel hat sich erneut Nachwuchs eingestellt. Bereits am 20. Juni sind im Territorium des Hachenburger Rudels mindestens drei Wolfswelpen in eine im Rahmen des landeseigenen Monitorings angebrachte Fotofalle getappt, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) nun mitteilt. Damit ist es laut den Experten zum zweiten Mal zu einer Verpaarung in diesem Territorium gekommen.